УЕФА отстранил сборную России от участия в Лиге наций сезона 2022-2023

Об исключении команды говорится на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Кроме того, российские футбольные клубы отстранили от участия в еврокубках на сезон 2022-2023. При этом в таблице коэффициентов России присвоят наименьшую сумму баллов, которую клубы набрали за последние пять лет. Так, команда получит 4,333 балла.

Также УЕФА отклонил российскую заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.