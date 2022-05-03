01:23 03.05.2022
УЕФА отстранил сборную России от участия в Лиге наций сезона 2022-2023
Фото: uefa.com
Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА отстранил сборную России по футболу от участия в Лиге наций сезона 2022-2023, сообщает Zakon.kz.
Об исключении команды говорится на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Кроме того, российские футбольные клубы отстранили от участия в еврокубках на сезон 2022-2023. При этом в таблице коэффициентов России присвоят наименьшую сумму баллов, которую клубы набрали за последние пять лет. Так, команда получит 4,333 балла.
Также УЕФА отклонил российскую заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.