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06:01 03.05.2022

Италия выделила 14 млрд евро на борьбу с ростом цен

Италия экономика Фото: pixabay
Граждане Италии получат единовременные выплаты, а компании с энергоемким производством – налоговые послабления. Ранее власти страны снизили налог на бензин на 30 центов за литр, сообщает Zakon.kz.

Правительство Италии одобрило пакет мер в объеме 14 млрд евро, призванных облегчить положение граждан и компаний, страдающих от резкого роста цен на энергию, горючее и продукты питания, сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, власти объявили о подготовке еще одной программы помощи в размере 15,5 млрд евро, так что в целом будет выделено 2% ВВП на поддержку экономики, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Власти намерены поддержать малообеспеченные слои населения и ряд компаний. Среди прочего, предусмотрена единовременная помощь в размере 200 евро 28 млн итальянцев, чей годовой доход не превышает 35 тыс. евро, а также налоговые послабления компаниям с энергоемким производством. Ранее правительство объявило о снижении налога на бензин и дизельное топливо на 30 центов за литр до июля 2022 года.

Финансироваться обе программы будут частично за счет нового налога на дополнительную прибыль энергетических компаний.

Данияр Кунафин
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