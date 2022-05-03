Италия выделила 14 млрд евро на борьбу с ростом цен

Правительство Италии одобрило пакет мер в объеме 14 млрд евро, призванных облегчить положение граждан и компаний, страдающих от резкого роста цен на энергию, горючее и продукты питания, сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, власти объявили о подготовке еще одной программы помощи в размере 15,5 млрд евро, так что в целом будет выделено 2% ВВП на поддержку экономики, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Власти намерены поддержать малообеспеченные слои населения и ряд компаний. Среди прочего, предусмотрена единовременная помощь в размере 200 евро 28 млн итальянцев, чей годовой доход не превышает 35 тыс. евро, а также налоговые послабления компаниям с энергоемким производством. Ранее правительство объявило о снижении налога на бензин и дизельное топливо на 30 центов за литр до июля 2022 года.

Финансироваться обе программы будут частично за счет нового налога на дополнительную прибыль энергетических компаний.