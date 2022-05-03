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09:19 03.05.2022

ФК «Тараз» одержал четвертую подряд победу в КПЛ-2022

Футбол Новый лидер ЧРК Фото: Instagram/fctaraz.official
Жамбылские футболисты возглавили турнирную таблицу чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги после девятого тура. 2 мая таразская дружина на выезде минимально обыграла «Мактаарал» – 1:0, сообщает Zakon.kz.

Автором единственного мяча у гостей стал Максат Амирханов, который отличился за 13 минут до финального свистка арбитра. Этот успех позволил «Таразу» единолично встать у руля чемпионата КПЛ-2022 с 17 очками. Вторую и третью строчку занимают «Каспий» (16) и «Астана» (14).

Все ниже по турнирной таблице падает «Кайрат», подопечные Курбана Бердыева располагаются сейчас на восьмой позиции. После двух неудач алматинцы едва не проиграли и третий матч, сыграв вничью у себя дома с «Кызыл-Жаром» – 1:1. Североказахстанцев на встречу вывел новый главный тренер, вместо ушедшего в отставку Андрея Карповича пришел Али Алиев.

В игровом кризисе находится и главный фаворит первенства – действующий чемпион Казахстана «Тобол». Костанайцы на выезде потерпели третье поражение в чемпионате, и притом крупное, от карагандинского «Шахтера» – 1:4.

Другие результаты девятого тура:

«Атырау» – «Ордабасы» – 2:1;

«Актобе» – «Акжайык» – 2:1;

«Аксу» – «Каспий» – 2:0.

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Куандык Шынасилов
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