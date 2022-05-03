Определились чемпионы Казахстана по казакша курес среди молодых спортсменов

В ходе жарких схваток определились лучшие борцы, которые, помимо завоевания титула чемпионов страны, попали на заметку специалистам национальной сборной Казахстана. В каждой весовой категории были допущены по три участника из каждого региона. Золотые медали республиканского первенства были разыграны в трех группах (16-17 лет, 14-15 лет и девушки до 17 лет).

Чемпионами Казахстана 2022 года стали:

65 кг – Азамат Амирхан (Шымкент);

70 кг – Олжас Жоспар (Жамбылская область);

76 кг – Дауырсейтхан Темирхан (Туркестанская область);

82 кг – Шахнияз Агыбаев (Костанайская область);

+ 82 кг – Сардар Абдысамитулы (Туркестанская область);

Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz

36 кг – Сабина Уалихан (Шымкент);

40 кг – Кундыз Алмаганбетова (Кызылординская область);

44 кг – Гулхан Шынгысхан (Атырауская область);

48 кг – Нурай Бахыт (Кызылординская область);

52 кг – Ботагоз Адилханова (ВКО;

56 кг – Маулития Алембеккызы (ВКО);

60 кг – Зарина Мурадасыл (Кызылординская область);

Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz

38 кг – Галымжан Бекберген (Жамбылская область);

42 кг – Саят Балгабай (Туркестанская область);

46 кг – Ернур Батыргали (Туркестанская область);

50 кг – Шерхан Аскарбек (Атырауская область);

55 кг – Магжан Султания (Карагандинская область).

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