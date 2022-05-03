Определились чемпионы Казахстана по казакша курес среди молодых спортсменов
В ходе жарких схваток определились лучшие борцы, которые, помимо завоевания титула чемпионов страны, попали на заметку специалистам национальной сборной Казахстана. В каждой весовой категории были допущены по три участника из каждого региона. Золотые медали республиканского первенства были разыграны в трех группах (16-17 лет, 14-15 лет и девушки до 17 лет).
Чемпионами Казахстана 2022 года стали:
65 кг – Азамат Амирхан (Шымкент);
70 кг – Олжас Жоспар (Жамбылская область);
76 кг – Дауырсейтхан Темирхан (Туркестанская область);
82 кг – Шахнияз Агыбаев (Костанайская область);
+ 82 кг – Сардар Абдысамитулы (Туркестанская область);
Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz
40 кг – Кундыз Алмаганбетова (Кызылординская область);
44 кг – Гулхан Шынгысхан (Атырауская область);
48 кг – Нурай Бахыт (Кызылординская область);
52 кг – Ботагоз Адилханова (ВКО;
56 кг – Маулития Алембеккызы (ВКО);
60 кг – Зарина Мурадасыл (Кызылординская область);
Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz
42 кг – Саят Балгабай (Туркестанская область);
46 кг – Ернур Батыргали (Туркестанская область);
50 кг – Шерхан Аскарбек (Атырауская область);
55 кг – Магжан Султания (Карагандинская область).
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