Назначен временно исполняющий обязанности начальника ДП Акмолинской области
Приказом министра внутренних дел на должность временно исполняющего обязанности начальника Департамента полиции Акмолинской области назначен полковник полиции Думан Таев.Пресс-служба МВД РК
Ранее исполняющим обязанности начальника ДП Акмолинской области был Ризахмет Жанбеков.
Думан Таев родился 13 марта 1967 года в Северо-Казахстанской области.
Трудовой стаж:
милиционер отдельной роты ППС УВД Северо-Казахстанского облисполкома (03.1988 – 11.1991);
инспектор оперативно-поискового отдела криминальной милиции при УВД СКО (11.1991 – 08.1993);
оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД Петропавловска (08.1993 – 11.1997);
начальник ОУР УВД Петропавловска (11.1997 – 02.2000);
начальник отдела по особо важным делам Управления по борьбе с организованной преступностью СКП УВД (02.2000 – 06.2001);
заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью УВД СКО (06.2001 – 05.2002);
начальник 1 отдела полиции УВД Петропавловска (05.2002 – 08.2002);
первый заместитель начальника УВД Петропавловска (08.2002 – 04.2004);
начальник отдела внутренних дел Есильского района (04.2004 – 12.2004);
начальник УВД Петропавловска (12.2004 – 2008);
начальник Управления общественной безопасности ДВД СКО (2008 – 05.2010);
начальник ОВД района Г. Мусрепова ДВД СКО (05.2010 – 05.2011);
начальник УВД Петропавловска ДВД СКО (05.2011 – 07.2011);
первый заместитель ДВД СКО (07.2011 – 11.2017);
первый заместитель начальника ДП СКО (05.2019 – 2020);
начальник Департамента криминальной полиции МВД РК (с 31.01.2020).