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Законодательство РК
10:36 03.05.2022

Назначен временно исполняющий обязанности начальника ДП Акмолинской области

Акмолинская область, ДП, врио, Думан Таев, назначение, мвд Фото: gov.kz
В Департаменте полиции Акмолинской области назначен временно исполняющий обязанности начальника – им стал Думан Таев, передает Zakon.kz.
Приказом министра внутренних дел на должность временно исполняющего обязанности начальника Департамента полиции Акмолинской области назначен полковник полиции Думан Таев.Пресс-служба МВД РК

Ранее исполняющим обязанности начальника ДП Акмолинской области был Ризахмет Жанбеков.

Думан Таев родился 13 марта 1967 года в Северо-Казахстанской области.

Трудовой стаж:

  • милиционер отдельной роты ППС УВД Северо-Казахстанского облисполкома (03.1988 – 11.1991);

  • инспектор оперативно-поискового отдела криминальной милиции при УВД СКО (11.1991 – 08.1993);

  • оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД Петропавловска (08.1993 – 11.1997);

  • начальник ОУР УВД Петропавловска (11.1997 – 02.2000);

  • начальник отдела по особо важным делам Управления по борьбе с организованной преступностью СКП УВД (02.2000 – 06.2001);

  • заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью УВД СКО (06.2001 – 05.2002);

  • начальник 1 отдела полиции УВД Петропавловска (05.2002 – 08.2002);

  • первый заместитель начальника УВД Петропавловска (08.2002 – 04.2004);

  • начальник отдела внутренних дел Есильского района (04.2004 – 12.2004);

  • начальник УВД Петропавловска (12.2004 – 2008);

  • начальник Управления общественной безопасности ДВД СКО (2008 – 05.2010);

  • начальник ОВД района Г. Мусрепова ДВД СКО (05.2010 – 05.2011);

  • начальник УВД Петропавловска ДВД СКО (05.2011 – 07.2011);

  • первый заместитель ДВД СКО (07.2011 – 11.2017);

  • первый заместитель начальника ДП СКО (05.2019 – 2020);

  • начальник Департамента криминальной полиции МВД РК (с 31.01.2020).

Динара Халдарова
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