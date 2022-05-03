В Казахстане для моряков изменят правила получения дипломов

Предусматривается, что при выдаче диплома будет учитываться плавательный стаж за последние пять лет, предшествующие дате подачи заявления и документов.

Как поясняется, такое новшество связано с тем, что при дипломировании моряков возникают вопросы по учету плавательного стажа, в связи с чем считается целесообразным утвердить определенный порядок его учета.

Также вносятся изменения при получении профессионального диплома капитана судна, вахтенного помощника, помощника капитана судна.

Для получения диплома морякам в Морскую администрацию порта копии документов на иностранном языке предоставляются с нотариально заверенным переводом на государственном или русском языке.

Предоставляются следующие документы:

заявление на имя руководителя Морской администрации порта; фото формата 3х4 см – две штуки; копия удостоверения личности моряка РК или паспорта моряка (при наличии); копия документа, удостоверяющего личность; копии документов о соответствии условиям, предусмотренным в пунктах 25-74 правил; копия медицинского заключения; документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу профессионального диплома.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 мая.