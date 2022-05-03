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Законодательство РК
10:36 03.05.2022

В Казахстане для моряков изменят правила получения дипломов

изменения в правилах для моряков Фото: gov.kz
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК подготовило изменения в правила дипломирования моряков, сообщает Zakon.kz.

Предусматривается, что при выдаче диплома будет учитываться плавательный стаж за последние пять лет, предшествующие дате подачи заявления и документов.

Как поясняется, такое новшество связано с тем, что при дипломировании моряков возникают вопросы по учету плавательного стажа, в связи с чем считается целесообразным утвердить определенный порядок его учета.

Также вносятся изменения при получении профессионального диплома капитана судна, вахтенного помощника, помощника капитана судна.

Для получения диплома морякам в Морскую администрацию порта копии документов на иностранном языке предоставляются с нотариально заверенным переводом на государственном или русском языке.

Предоставляются следующие документы:

  1. заявление на имя руководителя Морской администрации порта;

  2. фото формата 3х4 см – две штуки;

  3. копия удостоверения личности моряка РК или паспорта моряка (при наличии);

  4. копия документа, удостоверяющего личность;

  5. копии документов о соответствии условиям, предусмотренным в пунктах 25-74 правил;

  6. копия медицинского заключения;

  7. документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу профессионального диплома.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 мая.

Лариса Черненко
Открытые НПА МИИР РК Казахстан
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