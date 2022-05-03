Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:53 03.05.2022

Более 1 млн поддельных акцизных марок изъяли на границе Казахстана с Кыргызстаном

поддельные акцизные марки Фото: Комитет государственных доходов МФ РК
На границе Казахстана с Кыргызстаном изъяли более 1 млн поддельных акцизных марок, сообщает Zakon.kz.
В грузовом автомобиле, следовавшем из Кыргызстана, выявлено более 1,1 млн штук поддельных акцизных марок Беларуси. Комитет государственных доходов МФ РК

Также в указанной автомашине выявлено более 2 тыс. единиц незаявленного товара (системы видеонаблюдения, одежда и спортивный инвентарь).

В связи с наличием состава уголовного правонарушения, материалы по указанному делу переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области. Комитет государственных доходов МФ РК
Анастасия Стативкина
Беларусь Казахстан Кыргызстан
Налоговики отслеживают переводы госслужащих и их жен, превышающие $50 тысяч
03.05.2022
Нарушения на таможне — Генпрокуратура сообщила об ущербе государству на сотни млрд тенге
03.05.2022
Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Қонаев
03.05.2022
Сильный дождь с грозой и град ожидаются в Алматы
03.05.2022
Ливень, град и шквал ожидаются в горах Алматы
03.05.2022
Главная Топ LIVE Все