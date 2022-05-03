11:53 03.05.2022
Более 1 млн поддельных акцизных марок изъяли на границе Казахстана с Кыргызстаном
Фото: Комитет государственных доходов МФ РК
На границе Казахстана с Кыргызстаном изъяли более 1 млн поддельных акцизных марок, сообщает Zakon.kz.
В грузовом автомобиле, следовавшем из Кыргызстана, выявлено более 1,1 млн штук поддельных акцизных марок Беларуси. Комитет государственных доходов МФ РК
Также в указанной автомашине выявлено более 2 тыс. единиц незаявленного товара (системы видеонаблюдения, одежда и спортивный инвентарь).
В связи с наличием состава уголовного правонарушения, материалы по указанному делу переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области. Комитет государственных доходов МФ РК