Более 1 млн поддельных акцизных марок изъяли на границе Казахстана с Кыргызстаном

В грузовом автомобиле, следовавшем из Кыргызстана, выявлено более 1,1 млн штук поддельных акцизных марок Беларуси. Комитет государственных доходов МФ РК

Также в указанной автомашине выявлено более 2 тыс. единиц незаявленного товара (системы видеонаблюдения, одежда и спортивный инвентарь).