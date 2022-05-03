В Нур-Султане и Алматы прошел турнир по быстрым шахматам

В турнирах двух городов приняли участие более 600 юных шахматистов из разных уголков страны. Соревнование проводилось среди участников 2006 года рождения и младше.

2 мая стали известны имена обладателей четырех грантов РФМШ среди юношей и девушек. Ими стали Алдияр Ансат, Ясмина Алеманова, Алихан Даулет и Аделя Оспанова.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

Победители и призеры кубка в Нур-Султане

Основные призы

1-е место – Алдияр Ансат (грант РФМШ и 250 тыс. тг);

2-е место – Тимур Балмагамбетов (150 тыс. тг);

3-е место – Сатбек Ахмединов (100 тыс. тг).

Лучший результат среди девочек до 16 лет

1-е место – Ясмина Алеманова (грант РФМШ и 50 тыс. тг);

2-е место – Амина Кайрбекова (30 тыс. тг);

3-е место – Диана Кайырбек (20 тыс. тг).

Лучший результат среди мальчиков до 14 лет

1-е место – Сауат Нургалиев (50 тыс. тг);

2-е место – Ануар Токбаев (30 тыс. тг);

3-е место – Инаят Болат (20 тыс. тг).

Лучший результат среди девочек до 14 лет

1-е место – Мадина Момын (50 тыс. тг);

2-е место – Нурсулу Оразалина (30 тыс. тг);

3-е место – Алия Жумамбаева (20 тыс. тг).

Лучший результат среди мальчиков до 12 лет

1-е место – Сулейман Ахмет (50 тыс. тг);

2-е место – Ислам Айтен (30 тыс. тг);

3-е место – Адиль Борумбаев (20 тыс. тг).

Лучший результат среди девочек до 12 лет

1-е место – Айару Бериккызы (50 тыс. тг);

2-е место – Айару Алтынбек (30 тыс. тг);

3-е место – Зейнеп Жаппар (20 тыс. тг).

Победители и призеры кубка в Алматы

Основные призы

1-е место – Алихан Даулет (грант РФМШ и 250 тыс. тг);

2-е место – Ерлан Тлеуханов (150 тыс. тг);

3-е место – Амир Иген (100 тыс. тг).

Лучший результат среди девочек до 16 лет

1-е место – Айша Ален (50 тыс. тг);

2-е место – Аделя Оспанова (грант РФМШ и 30 тыс. тг);

3-е место – Айдана Мади (20 тыс. тг).

Лучший результат среди мальчиков до 14 лет

1-е место – Асылхан Кумар (50 тыс. тг);

2-е место – Имангали Ахилбай (30 тыс. тг);

3-е место – Султанбейбарыс Думанулы (20 тыс. тг).

Лучший результат среди девочек до 14 лет

1-е место – Дениза Курманалина (50 тыс. тг);

2-е место – Ника Хатрусова (30 тыс. тг);

3-е место – Айханым Жайынбек (20 тыс. тг).

Лучший результат среди мальчиков до 12 лет

1-е место – Динмухаммед Тулендинов (50 тыс. тг);

2-е место – Адиль Азатжан (30 тыс. тг);

3-е место – Назар Талгатов (20 тыс. тг).

Лучший результат среди девочек до 12 лет

1-е место – Алуа Ерлан (50 тыс. тг);

2-е место – Жансая Шолпанбек (30 тыс. тг);

3-е место – Тамина Жумажанова (20 тыс. тг).

По окончании турниров в двух городах состоялись церемонии награждения. В них приняли участие международный гроссмейстер Дармен Садвакасов, международный гроссмейстер Жансая Абдумалик, директор РФМШ Нур-Султана Руслан Калиев, директор РФМШ Алматы Алмаз Ордабаев, президент Федерации шахмат Алматинской области и Талдыкоргана Саят Егенбердиев, исполнительный директор Ануар Исмагамбетов.

Организаторами турнира явились Казахстанская федерация шахмат совместно с Республиканской физико-математической школой и Федерацией шахмат Алматинской области. Спонсор кубка – общественный фонд Fizmat Endowment Fund.

Видео с турнира смотрите по ссылке.

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