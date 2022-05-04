Алматинец стал обладателем квартиры, купив лотерейный билет

Нурлан уже несколько лет подряд регулярно покупает лотерейные билеты, и вот мужчине посчастливилось выиграть большой приз. Прежде всего участие в розыгрыше победитель объясняет упорным желанием доказать себе, что рано или поздно удача повернется лицом, одарив выигрышем.

В моем детстве родители частенько покупали лотерейные билеты на всех членов семьи, но мне никогда не везло с победой. Мне всегда попадался безвыигрышный билет. Отец говорил, что у меня «тяжелая рука». Я вырос и однажды увидел в одной из точек продаж билеты, после чего решил испытать удачу и доказать себе, что и я могу быть обладателем выигрыша. После нескольких розыгрышей у меня появился интерес. Я просто получал удовольствие, когда выигрывал. Но а если нет – не расстраивался. Получалось, что тратил 1-2 тыс. тг в неделю. Бывало, работал и не было возможности посетить торговые точки и купить билеты. Но я всегда думал, а вдруг упустил время и это был мой шанс выиграть. Когда мне позвонили и сообщили, что я победитель, переспросил: «Джекпот?». Мне ответили, что я выиграл квартиру. Победитель розыгрыша национальной лотереи «Сәтті Жұлдыз» Нурлан

Нурлан добавил, что покупал в неделю около пяти билетов, часто выигрывал, но незначительные суммы.

Максимальная сумма моего выигрыша составляла 27 тыс. тенге. Полученные деньги тратил на новые лотерейные билеты, надеясь на удачу и веря, что выигрыш SuperBingo не за горами. И вот настал мой «звездный час», – уточнил победитель розыгрыша.

Фото: Сәтті Жұлдыз

У меня открылось второе дыхание, теперь я уверенно покупаю билеты, так как вижу, что положительный результат есть, это работает. Результаты выигрышей я просматриваю обычно в YouTube. Телевизор смотрю редко, поэтому пропустил два звонка о сообщении моего выигрыша, хотя мне звонили, оказывается, в прямом эфире, когда шел тираж, – поделился эмоциями счастливчик.

Победитель рассказал, что продолжит участвовать в лотереях, так как это действительно реальная возможность получить приз.

Алматинец рассказал, что заберет выигрыш в денежном эквиваленте. Организаторы лотереи уточнили, что, оплатив положенный налог государству, победитель получит 18 млн тенге.

Следующий розыгрыш лотереи TeleBingo пройдет в это воскресенье, 8 мая. У казахстанцев появится возможность стать обладателем квартиры или крупной суммы денег. Розыгрыш пройдет в прямом эфире телеканала «31 канал» и на YouTube-канале «Сәтті Жұлдыз» в 9:00.

Для участия в розыгрыше нужно приобрести билет лотереи TeleBingo, количество которых при покупке на одного участника не ограничено. Сумма джекпота SuperBingo составляет 241 млн тенге.