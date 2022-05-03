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Законодательство РК
14:07 03.05.2022

Токаев примет участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы

Глава государства, день защитника Отечества, день Победы, участие Фото: akorda.kz
Заместитель начальника Генерального штаба ВС РК Серик Бурамбаев рассказал, в каких мероприятиях примет участие президент страны на День защитника Отечества и День Победы, передает корреспондент Zakon.kz.
6 мая в концертном зале «Казахстан» глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравит военнослужащих, ветеранов ВС, жителей и гостей столицы с этим замечательным праздником, который будет завершен праздничным концертом. Серик Бурамбаев

Также, по словам замначальника генштаба ВС, ко Дню Победы во всех регионах Казахстана будут организованы церемонии возложения цветов к мемориалам славы, монументам, посвященным памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, памятникам и обелискам Великой Отечественной войны.

9 мая в Нур-Султане состоится возложение венков к монументу «Отан Корғаушылар» с участием главы государства, в этот же день будут возложены венки в дань памяти всем погибшим воинам во всех городах нашей страны.Серик Бурамбаев
Оксана Скибан
МО РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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