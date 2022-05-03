Токаев примет участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы

6 мая в концертном зале «Казахстан» глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравит военнослужащих, ветеранов ВС, жителей и гостей столицы с этим замечательным праздником, который будет завершен праздничным концертом. Серик Бурамбаев

Также, по словам замначальника генштаба ВС, ко Дню Победы во всех регионах Казахстана будут организованы церемонии возложения цветов к мемориалам славы, монументам, посвященным памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, памятникам и обелискам Великой Отечественной войны.