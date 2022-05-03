Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:35 03.05.2022

Айгуль Адилова назначена директором телеканала «Хабар 24»

Айгуль Адилова Фото: Facebook/Berik Uali
Директором телеканала «Хабар 24» назначена Айгуль Адилова, передает Zakon.kz.
Директором телеканала «Хабар 24» назначена Айгуль Адилова. Она известный тележурналист, опытный, высококвалифицированный специалист, — написал в Facebook председатель правления АО «Агентство «Хабар» Берик Уали.

Айгуль Адилова окончила Алматинскую академию экономики и статистики.

Работала на Первом канале Евразия и телеканале «Астана».

На «Хабаре» занимала должность руководителя проекта в отделе журналистских расследований, директора новостных и аналитических программ.

Анастасия Стативкина
Казахстан
Налоговики отслеживают переводы госслужащих и их жен, превышающие $50 тысяч
03.05.2022
Нарушения на таможне — Генпрокуратура сообщила об ущербе государству на сотни млрд тенге
03.05.2022
Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Қонаев
03.05.2022
Сильный дождь с грозой и град ожидаются в Алматы
03.05.2022
Ливень, град и шквал ожидаются в горах Алматы
03.05.2022
Главная Топ LIVE Все