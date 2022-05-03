14:35 03.05.2022
Айгуль Адилова назначена директором телеканала «Хабар 24»
Фото: Facebook/Berik Uali
Директором телеканала «Хабар 24» назначена Айгуль Адилова. Она известный тележурналист, опытный, высококвалифицированный специалист, — написал в Facebook председатель правления АО «Агентство «Хабар» Берик Уали.
Айгуль Адилова окончила Алматинскую академию экономики и статистики.
Работала на Первом канале Евразия и телеканале «Астана».
На «Хабаре» занимала должность руководителя проекта в отделе журналистских расследований, директора новостных и аналитических программ.