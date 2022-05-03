14:42 03.05.2022
Сильный дождь с грозой и град ожидаются в Алматы
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 4-6 мая. В городе ожидается дождливая погода, передает Zakon.kz.
4 мая – увеличение облачности, утром и днем дождь, вечером сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днем +21...+23°C.
5 мая – облачно, дождь, ночью временами сильный. Гроза, град. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +21...+23°C.
6 мая – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +20...+22°C.