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Законодательство РК
14:49 03.05.2022

25 млрд тенге инвестировали в модернизацию 28 рынков в Алматы

модернизация рынков Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На сегодняшний день в Алматы работают 52 рынка, где ведут бизнес более 20 тыс. предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулана Оразалина, в настоящее время уже проведена модернизация 28 рынков.

Вложено более 25 млрд тенге инвестиций, количество рабочих мест увеличено на 3,4 тыс., – заявил Оразалин в ходе пресс-конференции.

Кроме того, как отметил спикер, на сегодня модернизацию ведут на 16 городских рынках, на четырех из которых завершат работы до конца этого года. Это «Байсат», «Казына», «Кенжехан» и «Барыс-4».

В результате мы не только получим улучшение условий торговли, но и покончим с антисанитарией и стихийной торговлей, работники базаров смогут получать заработную плату и необходимые социальные отчисления от работодателей, станут прозрачными налоговые отчисления от торговой деятельности в бюджет, – заключил он.
Анастасия Московчук
Алматы
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