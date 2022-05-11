Системы нагревания табака не помогут бросить курить – врач

По словам эксперта, новомодные гаджеты не помогут избавиться от вредной привычки, поскольку зависимость вызывает никотин, и организму по большому счету все равно, как вы его доставляете.

Поэтому не обольщайтесь, вы тот же никотинозависимый, разве что теперь в модном и дорогом «фантике». Мы видим это – количество курильщиков не уменьшается. По прогнозам ВОЗ, к 2025 году их число составит не менее 1 млрд человек. Айгуль Кудайбергенова

Скептически доктор относится и к заявлениям о якобы сниженном вреде систем нагревания табака по сравнению с привычными сигаретами. Она отметила, что акцент правильно сделать на слове «вредный», а не на слове «менее».

Вот вам факты: нет достаточных доказательств того, что пользователи этих устройств подвержены меньшим рискам для здоровья. При этом многие исследования, как независимые, так и отраслевые, показали, что стики содержат 70-80% концентрации никотина, содержащейся в традиционных сигаретах. При вдыхании никотин уже через семь секунд через легкие достигает артериального кровообращения головного мозга. Никотин может нарушить работу той части мозга, которая отвечает за внимание, обучение, настроение и импульсивность. Люди в возрасте до 25 лет более подвержены никотиновой зависимости до того, как мозг полностью разовьется. Помимо никотина, стики выделяют аэрозоли с неизвестными примесями. Неудивительно, что электронные сигареты так или иначе приводят к хронической обструктивной болезни легких.

Как отмечает эксперт, большую часть исследований влияния на организм бездымных устройств – в особенности самые первые – спонсировали табачные компании, вследствие чего результаты, естественно, учитывали нужды заинтересованной стороны. Позже стали появляться независимые исследования, вступающие в противоречие с первыми полученными данными. Однако под влияние рекламных кампаний попали даже люди с медицинским образованием.

Последние исследования говорят о том, что системы нагревания могут усилить воспаление, инфекцию и инициировать изменения в дыхательных путях пользователей этих устройств, как это наблюдалось у курильщиков. Эти исследования показывают, что нагреваемый табак может изменять важные физиологические функции легких. Более того, есть риск увеличения окислительного стресса. Айгуль Кудайбергенова

Врач-невропатолог отметила, что, по ее мнению, бездымные устройства для курения обрели столь бешеную популярность за счет гениального маркетинга, основанного на введении потребителей в заблуждение.

Первое из них – якобы низкий вред. Второе, в большей степени ориентированное на неокрепшие умы, – ассоциация красивых гаджетов с роскошной жизнью. При этом ни одна реклама не говорит открыто – в стиках содержится никотин, а никотин убивает. Многие подростки могут не знать, что они потребляют никотин, когда курят электронные сигареты.

В качестве довода врач привела исследование профессора Медицинской школы Возрождения Рэйчел Бойкан и ее коллег, опубликованное в 2019 году в журнале Pediatrics. Оно показало, что многие подростки не знают, сколько никотина они вдыхают. Около 40% опрошенных подростков сообщили, что употребляют безникотиновые продукты. Но исследователи обнаружили в их анализах котинин – метаболизированную форму никотина.

Подчеркну, нагреваемый табак доставляет никотин, который влияет на структуры мозга, отвечающие за формирование эмоций, волю, контроль поведения, внимание, познавательную способность. Постоянное потребление никотина нарушает формирование новых синаптических связей, снижает нейропластичность, нарушает функцию гематоэнцефалического барьера, повышая риск отека мозга и нейровоспаления, стимулирует никотиновые ацетилхолиновые рецепторы в мозговом веществе надпочечников. Что приводит к повышению уровня адреналина, кортизола, и это не полный список нежелательных изменений в организме. Айгуль Кудайбергенова

По ее словам, многие исследования доказывают большую незащищенность подростков перед лицом вредной привычки в сравнении со взрослыми. Первые быстрее и глубже подсаживаются на «никотиновую иглу», у них повышается риск наркозависимости, отмечается дефицит внимания, проблемы с обучением, импульсивное поведение и нарушение качества сна.