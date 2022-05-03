Токаев поздравил премьер-министра Венгрии с победой на парламентских выборах

Как сообщается на сайте Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-венгерского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Приветствуя венгерского дипломата, глава государства поздравил правящий альянс «Фидес» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном с недавней победой на парламентских выборах. Президент подчеркнул, что уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Будапештом, особо отметив значительные возможности в экономической сфере, – говорится в сообщении.

Фото: akorda.kz

Президент проинформировал министра о реализации масштабных политических и экономических реформ в стране, построении Нового Казахстана, а также о подготовке к референдуму по поправкам в Конституцию.

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В свою очередь Петер Сийарто поблагодарил президента за поздравления в адрес руководства его страны. По словам министра, победа правящей партии важна с точки зрения дальнейшей реализации суверенной и независимой внешней политики Венгрии.

Фото: akorda.kz

Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии заявил о приверженности своей страны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном. Петер Сийарто напомнил о приглашении президенту Казахстана от венгерского руководства совершить визит в Будапешт.

Министр от имени Виктора Орбана высказал поддержку осуществляемым под руководством Касым-Жомарта Токаева усилиям по построению Нового Казахстана.

С целью придания дополнительного импульса партнерству двух стран Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности совершить ответный визит в Венгрию по приглашению премьер-министра Виктора Орбана.

Фото: akorda.kz

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.