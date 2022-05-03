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Законодательство РК
15:46 03.05.2022

Более 720 человек подозревают в участии и организации январских беспорядков

Алматы Фото: Zakon.kz
В Генеральной прокуратуре рассказали, сколько человек проходит подозреваемыми по делам об организации январских беспорядков в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
В целом по стране подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках в период январских событий признано 721 лицо, из которых под арестом находится 281. В Алматы – 82, Восточно-Казахстанской – 35 и Жамбылской области – 44, в Шымкенте – 43, Кызылординской – 36, Атырауской – 14, Алматинской – пять и Актюбинской области – четыре, – сообщил заместителя начальника Первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

Килымжанов отметил, что всего в суд направлено 288 уголовных дел, из них в Алматы – 208, Алматинской области – 49, Жамбылской – 10, в Шымкент – девять, Кызылординской области – пять, Туркестанской – четыре, Акмолинской – два и Атырауской – одно. 

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Также был задержан мужчина, пытавшийся захватить телевышку «Кок-Тобе» 6 января.

Тамила Языкова
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