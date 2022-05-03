В России застрелен хоккеист Николай Шаров

Как передает РЕН ТВ, посетители сидели за разными столами, но в какой-то момент между ними произошла потасовка. Причиной стало то, что одной из компаний показалось, что вторая ведет себя очень шумно.

В итоге один из мужчин сходил домой, вернулся с охотничьим ружьем, из которого застрелил хоккеиста. Спортсмен скончался на месте.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. По словам виновного, хоккеист вел себя очень невежливо и даже не извинился за свое поведение.

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 млн тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.