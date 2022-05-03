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16:11 03.05.2022

В России застрелен хоккеист Николай Шаров

Хоккей, Смерть, Игрока, Николай Шаров Фото: ВКонтакте/Николай Шаров
В Челябинской области застрелили игрока хоккейного клуба «Колос» Николая Шарова. Трагический инцидент произошел 2 мая в баре «Перекресток» на территории поселка Бреды, сообщает Zakon.kz.

Как передает РЕН ТВ, посетители сидели за разными столами, но в какой-то момент между ними произошла потасовка. Причиной стало то, что одной из компаний показалось, что вторая ведет себя очень шумно.

В итоге один из мужчин сходил домой, вернулся с охотничьим ружьем, из которого застрелил хоккеиста. Спортсмен скончался на месте.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. По словам виновного, хоккеист вел себя очень невежливо и даже не извинился за свое поведение.

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Куандык Шынасилов
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