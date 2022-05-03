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Законодательство РК
16:53 03.05.2022

В Жамбылской области незаконно вырубали саксаул

cаксаул Фото: wikimedia
Инспекторы природоохранной полиции выявили факт незаконной вырубки саксаула одной компанией, которая делала ремонтные работы на автодороге областного значения.

Организация нарушила стандарты ширины дорожных обочин на 4 метра, тем самым уничтожив 5 кубов краснокнижного растения. По этому факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование по ст. 340, ч. 1 УК РК.

Саксаул по-прежнему остается под угрозой исчезновения. Все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда страны запрещены до 31 декабря 2023 года. Департамент полиции Жамбылской области

Устанавливается ущерб, причиненный государству. Назначена судебно-биологическая экспертиза.

Ирина Лукичева
Жамбылская область
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