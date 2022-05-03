Аномальная жара накрыла Индию и Пакистан

Как сообщает rg.ru, небывалая жара в этих странах сопровождается засухой, из-за чего зафиксирован наплыв пациентов, больницы переполнены.

Индийский метеорологический департамент сообщил, что средняя максимальная температура на северо-западе и в центральной части Индии в апреле стала самой высокой за последние 122 года и составила порядка +37°С.

Сообщается, что в Индии и Пакистане начались проблемы с электричеством. В результате аномальных температур во многих домах круглосуточно работают кондиционеры и системы вентиляции, что резко увеличило нагрузку на сети.

Власти нескольких индийских штатов призвали местных жителей оставаться дома и временно закрыли некоторые школы, а также другие учреждения. Жара уничтожает урожай.

В провинции Синд на юго-востоке Пакистана также зафиксирован температурный максимум. На прошлой неделе термометры показали +47°С, что стало самой высокой температурой, зафиксированной за все годы в Северном полушарии в такой день.