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17:20 03.05.2022

Аномальная жара накрыла Индию и Пакистан

засуха, Индия Фото: pixabay
В нескольких районах Индии и Пакистана установилась сильная жара. Отмечаются перебои с электричеством, жара уничтожает урожай, передает Zakon.kz.

Как сообщает rg.ru, небывалая жара в этих странах сопровождается засухой, из-за чего зафиксирован наплыв пациентов, больницы переполнены.

Индийский метеорологический департамент сообщил, что средняя максимальная температура на северо-западе и в центральной части Индии в апреле стала самой высокой за последние 122 года и составила порядка +37°С.

Сообщается, что в Индии и Пакистане начались проблемы с электричеством. В результате аномальных температур во многих домах круглосуточно работают кондиционеры и системы вентиляции, что резко увеличило нагрузку на сети.

Власти нескольких индийских штатов призвали местных жителей оставаться дома и временно закрыли некоторые школы, а также другие учреждения. Жара уничтожает урожай.

В провинции Синд на юго-востоке Пакистана также зафиксирован температурный максимум. На прошлой неделе термометры показали +47°С, что стало самой высокой температурой, зафиксированной за все годы в Северном полушарии в такой день.

Оксана Житникова
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