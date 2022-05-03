Для сдерживания цен в Нур-Султан поставят три тысячи тонн овощей

По данным столичного акимата, продолжается проект «оборотного механизма», заключены дополнительные договоры на прямые поставки с товаропроизводителями, проводятся круглогодичные ярмарки (ЖМ Пригородный, ул. Арнасай, д. 109), ведется контроль за соблюдением торговой надбавки и др.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Так, акиматом города законтрактовано порядка 3 тыс. тонн раннеспелых овощей из Туркестанской области. Первая партия уже доставлена. Цены на них будут ниже рыночных на 15%. Приобрести овощи из этой группы можно в ряде торговых сетей. Это: «Фермаг», «Астыкжан», «Акмол», «Вкусмарт», «Анвар». Также на стадии заключения договор с сетью магазинов Small.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Для стабилизации цен на хлеб из муки первого сорта с АО «НК «Продкорпорация» подписан меморандум на поставку более 9 тыс. тонн зерна.

Отметим, Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан проводятся мероприятия по регулированию цен на социально значимые продовольственные товары. Торговая надбавка на них не должна превышать 15% от закупочной цены у товаропроизводителя или оптового поставщика. Комиссия контролирует соблюдение предельного размера торговой надбавки.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

В случае нарушений субъекты торговли будут привлечены к ответственности. При повторном нарушении они будут оштрафованы: субъекты малого предпринимательства – на 10 МРП, субъекты среднего предпринимательства – на 75 МРП, субъекты крупного предпринимательства – на 300 МРП.

Заявление о необоснованном повышении цен на продукты питания можно направить в адрес управления через портал электронного правительства или по адресу: ул. Бейбитшилик, д. 11, кабинет 113.