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18:50 03.05.2022

Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт

телефонный разговор Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, лидеры Казахстана и Турции обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт и пожелали двум братским народам благополучия, процветания и успехов.

Президенты также обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намеченный на 10-11 мая государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию станет важной вехой в расширении всестороннего стратегического партнерства между странами. Глава нашего государства согласился с таким подходом к предстоящим переговорам в Анкаре.

Президент Казахстана отметил важную роль Организации тюркских государств с точки зрения расширения экономических, гуманитарных и культурных связей.

Беседа прошла в традиционно дружеской атмосфере.  

Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Эрдоган Реджеп Тайип
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