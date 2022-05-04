RAMS Qazaqstan высадит 25 тысяч деревьев в рамках проекта по озеленению Алматы

Юбилейную массовую посадку RAMS Qazaqstan пришли поддержать представители акимата Алатауского района, активисты ECO Fund Tabigat, Казахстанская Национальная Федерация клубов ЮНЕСКО, а также местные жители района, школьники, студенты и сами сотрудники компании. Помимо лиственных, участниками акции были высажены саженцы таких плодовых деревьев, как урюк, рябина, яблони разных сортов. Такое разнообразие поможет со временем сформировать на территории будущего парка собственную экосистему.

Фото: RAMS Qazaqstan

RAMS Qazaqstan часто поддерживает различные акции, направленные на сохранение благоприятного экологического состояния окружающей среды. Мы решили пойти еще дальше и выступили с собственной инициативой – высадить и подарить городу, в котором мы живем, 25 тыс. деревьев. Данное место для этого было выбрано неслучайно. Район новый, инфраструктура развивается, но, как мы видим, очень мало зеленых насаждений вокруг, нет ни одного парка поблизости. Как только будет закончена вся запланированная высадка, здесь будут установлены скамейки, обозначены зоны для отдыха. Очертание будущего парка уже сейчас можно заметить по появляющимся откосам и тропинкам. Через несколько лет это место станет точкой притяжения для жителей Алматы, будет радовать людей своей красотой. Директор RAMS Qazaqstan Булбул Мехмет Фарук

Фото: RAMS Qazaqstan

Акция GO Green – продолжение проекта по массовой высадке саженцев, начатой застройщиком еще в прошлом году на территории 13 микрорайона, когда были высажены хвойные и лиственные породы деревьев. Подобными акциями и проектами строительный гигант демонстрирует в своей деятельности приоритет на новые экостандарты с акцентом на направления благоустройства и озеленения города.

Фото: RAMS Qazaqstan

В целом проект рассчитан на два года. До конца 2023 года общее количество зеленого фонда на территории 13-го микрорайона общей площадью 25 гектаров составит 25 тыс. деревьев. Ожидается, что проект по озеленению даст большой эффект улучшения экологической обстановки в городе. Высаженные деревья помогут нейтрализовать приблизительно 1200 тонн пыли и загрязнителей в год, увлажняя воздух, снижая температуру воздуха на прилегающей территории, а для местных жителей это место станет излюбленным зеленым оазисом, где каждый с семьей сможет отдохнуть в зелени и прохладе, укрыться от знойного летнего солнца.