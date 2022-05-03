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19:37 03.05.2022

Ливень, град и шквал ожидаются в горах Алматы

горы Фото: Zakon.kz
В связи с прогнозом сильных осадков в горных районах Алматы и Алматинской области ожидаются формирование склонового стока и подъем уровней воды на реках, передает Zakon.kz.
Уважаемые граждане! Во время сильных осадков в виде дождя постарайтесь без необходимости не покидать здания и помещения! Не оставляйте машины под деревьями! Следите за оповещениями службы «112» и сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио!Пресс-служба ДЧС города Алматы

Также сообщается, что с 3 по 5 мая в горах Алматы ожидается сильный дождь, гроза, град и шквал. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 м/с, при порывах ветра – 25 м/с.

Туристов призвали воздержаться от походов в горы и следить за оповещениями службы «112» и сообщениями СМИ.

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