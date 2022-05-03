Травмированного лебедя приютили в селе Павлодарском

Фото: Павлодарское учреждение по охране лесов и животного мира

У лебедя есть повреждения. Они старые, им не меньше десяти дней, срастаются уже. Костная мозоль, поэтому не может уже расправить крыло полностью. Ну и визуально заметно, что травма получена очень давно, – цитируют ветврачей pavlodarnews.kz.

По словам руководителя учреждения по охране лесов и животного мира Аждара Жусупова, лебедю около трех лет, это самец.

Птицу отправили на реабилитацию в село Павлодарское. Сможет ли лебедь вновь летать, пока неизвестно, за его состоянием продолжат следить и ветврачи, и лесники.

Жусупов добавил, что в Павлодарском находится еще один лебедь. Птицу без лапок нашли в прошлом году в селе Жанатан района Аккулы.