21:15 03.05.2022
Казахстанец совершил рекордный рывок в мировом рейтинге по настольному теннису
Фото: olympic.kz
Международная федерация настольного тенниса (ITTF) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, казахстанские мастера малой ракетки улучшили свои позиции в данном списке.
Так, лидер команды Казахстана Кирилл Герасименко стал 26-м (ранее занимал 37-ю строчку), Айдос Кенжигулов – 249-м (358), Зауреш Акашева – 118-й (151), Айя Алимбаева – 221-й (536), Сарвиноз Миркадирова – 237-й (647).
Рекордный взлет у юного Алана Курмангалиева – он поднялся с 1269-го места на 298-е.
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