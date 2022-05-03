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21:15 03.05.2022

Казахстанец совершил рекордный рывок в мировом рейтинге по настольному теннису

спорт Фото: olympic.kz
Международная федерация настольного тенниса (ITTF) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, казахстанские мастера малой ракетки улучшили свои позиции в данном списке.

Так, лидер команды Казахстана Кирилл Герасименко стал 26-м (ранее занимал 37-ю строчку), Айдос Кенжигулов – 249-м (358), Зауреш Акашева – 118-й (151), Айя Алимбаева – 221-й (536), Сарвиноз Миркадирова – 237-й (647).

Рекордный взлет у юного Алана Курмангалиева – он поднялся с 1269-го места на 298-е.

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Елена Беляева
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