Казахстанец совершил рекордный рывок в мировом рейтинге по настольному теннису

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, казахстанские мастера малой ракетки улучшили свои позиции в данном списке.

Так, лидер команды Казахстана Кирилл Герасименко стал 26-м (ранее занимал 37-ю строчку), Айдос Кенжигулов – 249-м (358), Зауреш Акашева – 118-й (151), Айя Алимбаева – 221-й (536), Сарвиноз Миркадирова – 237-й (647).

Рекордный взлет у юного Алана Курмангалиева – он поднялся с 1269-го места на 298-е.

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