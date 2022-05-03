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Законодательство РК
23:21 03.05.2022

Третий день на Каспии ищут пропавших рыбаков

спасатели Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
В поисковой операции задействованы девять спасателей, две единицы техники, две лодки, вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас», военнослужащие войсковой части 29011 Министерства обороны РК на судне «Орал» и волонтеры, передает Zakon.kz.

Как пишет «Лада», во второй половине дня начальник ДЧС Мангистауской области подполковник Мурат Муханов на вертолете вылетел на поиски пропавших в Тупкараганский район.

Каспий

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

30 апреля рыбаки, один из которых – гражданин Узбекистана, вышли в море на металлической лодке и так и не вернулись.

К поискам на побережье Каспийского моря в районе села Акшукур спасатели приступили 1 мая.

Елена Беляева
Мангистауская область
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