23:21 03.05.2022
Третий день на Каспии ищут пропавших рыбаков
Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
В поисковой операции задействованы девять спасателей, две единицы техники, две лодки, вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас», военнослужащие войсковой части 29011 Министерства обороны РК на судне «Орал» и волонтеры, передает Zakon.kz.
Как пишет «Лада», во второй половине дня начальник ДЧС Мангистауской области подполковник Мурат Муханов на вертолете вылетел на поиски пропавших в Тупкараганский район.
Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области
30 апреля рыбаки, один из которых – гражданин Узбекистана, вышли в море на металлической лодке и так и не вернулись.
К поискам на побережье Каспийского моря в районе села Акшукур спасатели приступили 1 мая.