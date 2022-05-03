Третий день на Каспии ищут пропавших рыбаков

Как пишет «Лада», во второй половине дня начальник ДЧС Мангистауской области подполковник Мурат Муханов на вертолете вылетел на поиски пропавших в Тупкараганский район.

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

30 апреля рыбаки, один из которых – гражданин Узбекистана, вышли в море на металлической лодке и так и не вернулись.

К поискам на побережье Каспийского моря в районе села Акшукур спасатели приступили 1 мая.