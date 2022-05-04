Представитель Киркорова опровергла слухи о его желании покинуть Россию

Артист Филипп Киркоров готовится к юбилейному туру по России, а информация о его эмиграции не соответствует действительности. Об этом рассказала представитель певца Екатерина Успенская, сообщает РИА Новости.

Готовимся к юбилейному туру по России, который стартует уже в июне. Все остальное – провокация и сплетни. Екатерина Успенская

Киркоров 30 апреля провел юбилейный концерт в Кремлевском дворце. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» на сцене появился огромный светящийся крест, внутри которого была «распята» актриса. Певец во время исполнения номера ходил по кресту, чем вызывал неодобрение некоторых россиян.

После этого в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что Киркоров якобы может эмигрировать из страны.

Ранее Филипп Киркоров открыто заступился за покинувших Россию Максима Галкина и Аллу Пугачеву. Он раскритиковал главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян за ее слова об артистах.

30 апреля певец попросил остановить «охоту на ведьм» в России. По его словам, он все чаще стал обращать внимание на агрессию людей друг к другу.