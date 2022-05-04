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11:11 04.05.2022

В районе ВКО перенесут административный центр в село Акжар

указ о переносе административного центра Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», передает Zakon.kz.
Перенести административный центр Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области из села Аксуат в село Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области, – говорится в указе.

Кроме того, в составе Восточно-Казахстанской области образуют:

  • район Аксуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района;

  • район Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района.

Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области предписано принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.

Указ вводится в действие с 7 июня 2022 года.

Лариса Черненко
Токаев Касым-Жомарт Восточно-Казахстанская область
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