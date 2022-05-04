11:11 04.05.2022
В районе ВКО перенесут административный центр в село Акжар
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», передает Zakon.kz.
Перенести административный центр Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области из села Аксуат в село Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области, – говорится в указе.
Кроме того, в составе Восточно-Казахстанской области образуют:
район Аксуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района;
район Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района.
Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области предписано принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.
Указ вводится в действие с 7 июня 2022 года.