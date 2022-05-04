В районе ВКО перенесут административный центр в село Акжар

Перенести административный центр Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области из села Аксуат в село Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области, – говорится в указе.

Кроме того, в составе Восточно-Казахстанской области образуют:

район Аксуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района;

район Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района.

Центральным государственным органам, местным представительным и исполнительным органам Восточно-Казахстанской области предписано принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих территориальных подразделений центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов и организаций.

Указ вводится в действие с 7 июня 2022 года.