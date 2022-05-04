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Законодательство РК
11:43 04.05.2022

Изменились правила информирования по осуществлению цифрового майнинга

изменились правила деятельности Фото: Zakon.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 29 апреля 2022 года внес изменения в Правила информирования о деятельности по осуществлению цифрового майнинга, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что лица, планирующие осуществлять деятельность по цифровому майнингу, а также оказывать услуги таким лицам по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктурой для выполнения вычислительных операций и обработки данных, за 30 календарных дней до начала работы сообщают в уполномоченный орган посредством информационной системы следующую информацию:

  • наименование юридического лица/ИП;

  • БИН/ ИИН;

  • юридический адрес;

  • контактные данные (номера телефонов, адрес электронной почты);

  • банковские реквизиты юридического лица/ИП;

  • необходимая мощность в мегаваттах (МВт/) на осуществление деятельности в сфере цифрового майнинга/оказания услуг по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктуры для выполнения вычислительных операций и обработки данных лицами, осуществляющими цифровой майнинг;

  • количество планируемых рабочих мест;

  • планируемые инвестиции в тенге;

  • IP адрес (выделенный пул IP-адресов);

  • копию грузовой таможенной декларации или документ, подтверждающий наличие оборудования в сфере цифрового майнинга на праве собственности или другом законном основании;

  • информацию о месторасположении центра обработки данных для осуществления цифрового майнинга;

  • документ, подтверждающий резидентство РК лица, осуществляющего деятельность в сфере цифрового майнинга;

  • копию технических условий на присоединение к электрическим сетям на осуществление деятельности в сфере цифрового майнинга.

Уполномоченный орган предоставляет ответ о включении в перечень организаций, информировавших о начале деятельности в области цифрового майнинга.

Также говорится, что осуществляющим цифровой майнинг и оказывающим им услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктурой для выполнения вычислительных операций и обработки данных необходимо сообщать в уполномоченный орган информацию, перечисленную выше, ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным месяцем.

Лица, прекращающие деятельность по цифровому майнингу и оказывающие им услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктурой для выполнения вычислительных операций и обработки данных, должны сообщить об этом в уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня окончания деятельности.

Приказ вводится в действие с 14 мая 2022 года.

Лариса Черненко
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