Изменились правила информирования по осуществлению цифрового майнинга

В частности, говорится, что лица, планирующие осуществлять деятельность по цифровому майнингу, а также оказывать услуги таким лицам по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктурой для выполнения вычислительных операций и обработки данных, за 30 календарных дней до начала работы сообщают в уполномоченный орган посредством информационной системы следующую информацию:

наименование юридического лица/ИП;

БИН/ ИИН;

юридический адрес;

контактные данные (номера телефонов, адрес электронной почты);

банковские реквизиты юридического лица/ИП;

необходимая мощность в мегаваттах (МВт/) на осуществление деятельности в сфере цифрового майнинга/оказания услуг по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктуры для выполнения вычислительных операций и обработки данных лицами, осуществляющими цифровой майнинг;

количество планируемых рабочих мест;

планируемые инвестиции в тенге;

IP адрес (выделенный пул IP-адресов);

копию грузовой таможенной декларации или документ, подтверждающий наличие оборудования в сфере цифрового майнинга на праве собственности или другом законном основании;

информацию о месторасположении центра обработки данных для осуществления цифрового майнинга;

документ, подтверждающий резидентство РК лица, осуществляющего деятельность в сфере цифрового майнинга;

копию технических условий на присоединение к электрическим сетям на осуществление деятельности в сфере цифрового майнинга.

Уполномоченный орган предоставляет ответ о включении в перечень организаций, информировавших о начале деятельности в области цифрового майнинга.

Также говорится, что осуществляющим цифровой майнинг и оказывающим им услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктурой для выполнения вычислительных операций и обработки данных необходимо сообщать в уполномоченный орган информацию, перечисленную выше, ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным месяцем.

Лица, прекращающие деятельность по цифровому майнингу и оказывающие им услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктурой для выполнения вычислительных операций и обработки данных, должны сообщить об этом в уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня окончания деятельности.

Приказ вводится в действие с 14 мая 2022 года.