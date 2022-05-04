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Законодательство РК
13:44 04.05.2022

В Казахстане могут пересмотреть приказ об отмене досмотра чиновников в аэропортах

аэропорт, досмотр Фото: Zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев прокомментировал приказ об отмене досмотра чиновников в аэропортах, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня казахстанцы обсуждают приказ об отмене досмотра высокопоставленных чиновников в аэропортах и на вокзалах, который был утвержден еще в 2014 году. По словам министра, данный приказ существовал и ранее. Сейчас его просто переподписали.

Это ранее принятое решение, мы просто продублировали приказом. Но это общемировая практика. Мы посмотрим, какие должности надо оставить. Наверное, есть должности, которые можно сократить, и оставить самый минимальный уровень, который принят в мире. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев
Айша Тулеубекова
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