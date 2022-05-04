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16:44 04.05.2022

Следите за сигналами «112»: ДЧС обратился к алматинцам

алматы, горы, штормовое предупреждение, дчс Фото: unsplash
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к жителям мегаполиса в связи с ухудшением погодных условий в горах, передает Zakon.kz.
5 мая в горах Алматы ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду, при порывах ветра – 25 метров секунду, – говорится в сообщении ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП «Казгидромет».

В связи с этим городской департамент по чрезвычайным ситуациям обратился к алматинцам:

  • просим воздержаться от походов в горы;

  • следите за сигналами «112» оповещения и сообщениями СМИ, телевидения, радио.

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