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Законодательство РК
16:47 04.05.2022

Эльдар Жумагазиев назначен секретарем партии AMANAT

Эльдар Жумагазиев Фото: пресс-служба партии AMANAT
Постановлением председателя партии Ерлана Кошанова секретарем партии AMANAT назначен Эльдар Жумагазиев, передает Zakon.kz.

Эльдар Жумагазиев родился 12 мая 1973 года в Атырауской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Атырауский институт нефти и газа

Специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство»

· Российская академия госслужбы при Президенте РФ

Специальность «Политолог»

Трудовой стаж:

· Директор ТОО «Итера» (06.2001 - 01.2002).

· Начальник отдела по работе с молодежью и неправительственными организациями, заместитель директора Департамента внутренней политики Атырауской области (02.2002-10.2006).

· Руководитель главного регионального медиахолдинга КГП «Атырау – Акпарат» (11.2006-09.2011).

· Начальник Управления внутренней политики акимата Атырауской области (09.2011-09.2012).

· Советник председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (02.2014-02.2016).

· Заместитель руководителя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (02.2016-01.2017).

· Заместитель председателя правления – член правления НПП РК «Атамекен» (с 01.2017).

· С ноября 2020 года являлся секретарем партии Adal.

26 апреля на XXIII съезде к партии AMANAT присоединилась партия Adal.

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