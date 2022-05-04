Аким Алматы вручил орден «Барыс» II степени актеру и режиссеру Олегу Ли

Глава города поздравил Олега Ли с 80-летним юбилеем и отметил его достижения в сфере театрального искусства, служению которому юбиляр посвятил всю свою жизнь.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Столь высокой государственной наградой президент отметил ваш значительный и особый вклад. Вы один из самых ярких представителей театрального искусства. Не могу представить корейский театр без ваших ролей, без ваших постановок. Ваш яркий, самобытный талант и бескорыстное служение избранному делу внесли значимый вклад в приумножение лучших традиций театрального искусства Казахстана. Мы выросли на ваших постановках и фильмах. Желаю вам крепкого здоровья и новых творческих свершений. Ерболат Досаев

Фото: пресс-служба акимата Алматы

За свою карьеру Олег Ли сыграл более чем в 40 фильмах и телесериалах, а также создал целую плеяду ярких, запоминающихся образов на театральной сцене, снискав любовь зрителей.

От имени коллектива и руководства Государственного республиканского академического корейского театра с огромной благодарностью принимаю это высокое звание орденоносца. Хочу сказать в очередной раз, что мы поклоняемся казахскому народу, который в суровый 1937 год принял насильно переселенных людей с открытой душой, делясь последним куском хлеба. Здесь мы стали многонациональной семьей Казахстана, который достиг признания на международном уровне. Олег Ли

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Государственный республиканский академический корейский театр музыкальной комедии под художественным руководством Олега Ли стал не только важной частью жизни корейской диаспоры, но и местом притяжения для всех казахстанцев, интересующихся корейским искусством и культурой.

В завершение встречи аким Алматы Ерболат Досаев выразил теплые пожелания в адрес актера и пообещал посетить Государственный республиканский академический корейский театр музыкальной комедии.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Олег Ли родился 4 мая 1942 года в городе Наманган Узбекской ССР.

В 1961 году окончил Ташкентский электромеханический техникум, в 1969 году – Ташкентский энергетический институт связи.

В 1975 году окончил актерский факультет Казахской государственной консерватории имени Курмангазы, в 1983 году – режиссерский факультет Алматинского государственного театрально-художественного института.

С 1975 года – актер и режиссер Государственного корейского театра музыкальной комедии. С 1996 года – главный режиссер Казахстанского республиканского корейского театра музыкальной комедии (Алматы).