В Нур-Султане водитель на Lada сбил двух пешеходов и попытался скрыться

По данным столичной полиции, машину обнаружили во дворе соседнего дома.

Водитель направлен на освидетельствование. По данному факту проводится дознание. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По результатам, как уточнили в ведомстве, к виновному будет принято решение согласно действующему законодательству.