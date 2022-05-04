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Законодательство РК
17:53 04.05.2022

В Нур-Султане водитель на Lada сбил двух пешеходов и попытался скрыться

ДТП в Нур-Султане Фото: Zakon.kz
4 мая в Нур-Султане 58-летний водитель Lada Largus допустил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

По данным столичной полиции, машину обнаружили во дворе соседнего дома.

Водитель направлен на освидетельствование. По данному факту проводится дознание. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По результатам, как уточнили в ведомстве, к виновному будет принято решение согласно действующему законодательству.

Анастасия Московчук
Нур-Султан
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