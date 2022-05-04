17:53 04.05.2022
В Нур-Султане водитель на Lada сбил двух пешеходов и попытался скрыться
Фото: Zakon.kz
4 мая в Нур-Султане 58-летний водитель Lada Largus допустил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия, сообщает Zakon.kz.
По данным столичной полиции, машину обнаружили во дворе соседнего дома.
Водитель направлен на освидетельствование. По данному факту проводится дознание. Пресс-служба ДП Нур-Султана
По результатам, как уточнили в ведомстве, к виновному будет принято решение согласно действующему законодательству.