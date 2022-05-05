Казахмыс поддержит развитие Улытауской области
Для поддержания развития вновь созданной Улытауской области группа компаний «Казахмыс» приняла решение о перерегистрации юридического адреса в город Жезказган Улытауской области следующих компаний:
ТОО «Корпорация Казахмыс»
АО «Казахмыс Коппер»
ТОО «Казахмыс Барлау»
ТОО «Казахмыс Энерджи»
ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн»
ТОО «Казахмыс Смэлтинг»
ТОО «Казахмыс Девелопмент»
ТОО «Казахмыс Прогресс»
ТОО «KAZ GREEN ENERGY»
Ранее эти подразделения были зарегистрированы в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Балхаш и поселке Топар.
Данное решение обусловлено оказанием поддержки новому территориальному образованию нашей страны с помощью дополнительных налоговых отчислений от предприятий, дислоцированных в данном регионе.
Совместными усилиями с государством предприятия группы «Казахмыс» продолжат свой активный вклад в развитие регионов и усиления корпоративной социальной ответственности перед жителями городов, где находятся основные производственные площадки «Казахмыс» – Жезказган, Балхаш и Караганда.
Группа компаний «Казахмыс» – ведущая компания по добыче и переработке природных ресурсов, лидирующий производитель меди в Казахстане. В составе компании – геолого-разведывательный комплекс, тринадцать рудников, четыре обогатительных фабрики, два медеплавильных завода, два угольных разреза и ТЭК. Основные активы компании представлены в городах Балхаш, Жезказган, Сатпаев и Караганда. «Казахмыс» управляет производственными объектами, ведущими добычу руды и ее переработку в товарный металл. Корпорация добывает медную, медно-сульфидную и окисленную, а также полиметаллическую медно-цинковую руду. В 2021 году ТОО «Корпорация Казахмыс» было произведено 213 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте.
Общее количество сотрудников группы «Казахмыс» на сегодня составляет более 38 000 человек, где 80% коллектива – это производственный персонал.