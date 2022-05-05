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06:30 05.05.2022

Казахмыс поддержит развитие Улытауской области

Казахмыс поддержит развитие Улытауской области Фото: Казахмыс
Вчера, 4 мая, Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о создании новых областей на карте Республики Казахстан. Указ вводится в действие с 8 июня 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Для поддержания развития вновь созданной Улытауской области группа компаний «Казахмыс» приняла решение о перерегистрации юридического адреса в город Жезказган Улытауской области следующих компаний:

  • ТОО «Корпорация Казахмыс»

  • АО «Казахмыс Коппер»

  • ТОО «Казахмыс Барлау»

  • ТОО «Казахмыс Энерджи»

  • ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн»

  • ТОО «Казахмыс Смэлтинг»

  • ТОО «Казахмыс Девелопмент»

  • ТОО «Казахмыс Прогресс»

  • ТОО «KAZ GREEN ENERGY»

Ранее эти подразделения были зарегистрированы в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Балхаш и поселке Топар.

Данное решение обусловлено оказанием поддержки новому территориальному образованию нашей страны с помощью дополнительных налоговых отчислений от предприятий, дислоцированных в данном регионе.

Совместными усилиями с государством предприятия группы «Казахмыс» продолжат свой активный вклад в развитие регионов и усиления корпоративной социальной ответственности перед жителями городов, где находятся основные производственные площадки «Казахмыс» – Жезказган, Балхаш и Караганда.

Группа компаний «Казахмыс» – ведущая компания по добыче и переработке природных ресурсов, лидирующий производитель меди в Казахстане. В составе компании – геолого-разведывательный комплекс, тринадцать рудников, четыре обогатительных фабрики, два медеплавильных завода, два угольных разреза и ТЭК. Основные активы компании представлены в городах Балхаш, Жезказган, Сатпаев и Караганда. «Казахмыс» управляет производственными объектами, ведущими добычу руды и ее переработку в товарный металл. Корпорация добывает медную, медно-сульфидную и окисленную, а также полиметаллическую медно-цинковую руду. В 2021 году ТОО «Корпорация Казахмыс» было произведено 213 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте.

Общее количество сотрудников группы «Казахмыс» на сегодня составляет более 38 000 человек, где 80% коллектива – это производственный персонал.

Константин Вноровский
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