Вопросы сотрудничества в области энергетики обсудили представители РК и ФРГ

Основной целью мероприятия стало обсуждение таких тем, как межсекториальное повышение энергоэффективности, водородная энергетика и развитие сектора возобновляемых источников энергии.

В 2019 году между Казахстаном и Германией был подписан Меморандум «О стратегическом партнерстве в области энергосбережения и повышения эффективности» для стимулирования долгосрочного сотрудничества в рамках секторальной Дорожной карты по энергосбережению и повышению энергоэффективности Казахстана на 2022-2026 годы.