19:14 04.05.2022
Вопросы сотрудничества в области энергетики обсудили представители РК и ФРГ
Фото: pixabay
4 мая 2022 года Министерство энергетики совместно с Федеральным министерством экономики и защиты климата Германии провели заседание рабочей группы в рамках энергетического диалога «Казахстан-Германия», сообщает Zakon.kz.
Основной целью мероприятия стало обсуждение таких тем, как межсекториальное повышение энергоэффективности, водородная энергетика и развитие сектора возобновляемых источников энергии.
В 2019 году между Казахстаном и Германией был подписан Меморандум «О стратегическом партнерстве в области энергосбережения и повышения эффективности» для стимулирования долгосрочного сотрудничества в рамках секторальной Дорожной карты по энергосбережению и повышению энергоэффективности Казахстана на 2022-2026 годы.
В заседании приняли участие представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения», а также РГП «Институт ядерной физики». Пресс-служба Министерства энергетики РК