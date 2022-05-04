При какой головной боли необходимо обращаться к врачу

По информации ferra.ru, опасной для здоровья является сильная пульсирующая боль.

Причиной такой головной боли могут быть внутримозговые аневризмы. Если боль сопровождается потерей сознания и эписиндромом, это может быть симптомом опухоли мозга. Врач-невролог Александр Комаров

Как отметил врач, если не обращать внимания на пульсирующую головную боль, она может стать причиной инвалидизации или смерти.

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