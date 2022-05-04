Крупный пожар в Жетысуском районе Алматы потушен

На поступивший вызов силы ДЧС города Алматы выехали в 20:10. На складе горела автоцистерна с ГСМ. Огонь угрожал перекинуться на расположенные рядом надземные резервуары. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Был возможен взрыв, личный состав работал с соблюдением мер безопасности в теплоотражательных костюмах. На месте был создан оперативный штаб, поданы пожарные стволы на охлаждение горящего и соседних резервуаров, для ликвидации применялась пена. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Локализовать пожар удалось в 21:20. В 21:51 пожар был ликвидирован. Его площадь составила 80 кв. м.

Пожарным удалось предотвратить взрыв, отстоять от огня промышленную зону – надземный резервуарный парк с ГСМ, состоящий из десяти резервуаров.

Фото: Zakon.kz