Одна Toyota Camry заскочила на другую в результате ДТП в столице

В пресс-службе ДП города Нур-Султана рассказали, что авария произошла в 21:35 в результате того, что один из водителей не соблюдал безопасную дистанцию.

Автомобиль Toyota Camry V55 двигался по проспекту Мангилик Ел со стороны улицы Ә. Кекілбайұлы в сторону улицы Онгарсынова. Перед ним двигался автомобиль Toyota Camry V45. Водитель 55-й модели столкнулся с ним, и в результате ДТП один автомобиль «запрыгнул» на другой.

К счастью, никто не пострадал.

В отношении водителя автомашины Toyota Camry V55 составлен административный протокол по статье 610 КРКобАП. Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд. Пресс-служба ДП города Нур-Султан

Очевидцы сняли курьезный случай на видео. Комментаторы интересовались, как это могло произойти, и шутили, что «так рождаются 70-е и 90-е модели».