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Законодательство РК
01:50 05.05.2022

Депутаты Европарламента призвали к «глубокому реформированию» Евросоюза

Реформирование организации Фото: Instagram/europeanparliament
Европейский парламент принял резолюцию о поддержке глубинных реформ Европейского союза, сообщает Zakon.kz.

На сайте европейского политического органа говорится, что выдвинутые на конференции «амбициозные и конструктивные предложения» призваны сделать Евросоюз более прозрачным, подотчетным и демократическим.

В частности, в числе одобренных предложений указана отмена принципа принятия важнейших решений единогласно. По мнению евродепутатов, это мешает эффективной работе ЕС.

В принятой резолюции предлагается наделить Депутатов Европарламента законодательной инициативой и полномочиями в вопросах здравоохранения, энергетики, миграции и обороны. На сегодня они находятся в ведении национальных правительств.

Для введения реформ ЕП должен сформулировать конкретные предложения и предложить их на рассмотрение Совета Евросоюза, который представляет все страны ЕС. Для принятия ряда изменений может потребоваться проведение национальных референдумов в европейских странах.

Константин Вноровский
Европейский Союз
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