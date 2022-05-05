«Реал» вышел в финал Лиги чемпионов

«Реал» переиграл «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:1. Мадридская команда вышла в финал турнира, выиграв по сумме двух встреч, сообщает Спорт-Экспресс.

Для «Реала» это будет 17-й финал главного еврокубкового турнира в истории. Мадридский клуб является рекордсменом по этому показателю.

Из 16 предыдущих финалов «Реал» выиграл 13. Последний раз поражение было в 1981 году. Все семь последних чемпионатов команда выиграла.

В финале «Реал» встретится с «Ливерпулем» 29 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 01.00 по времени Нур-Султана.

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