В ВОЗ рассказали о росте числа стран с выявленными подвидами «Омикрона»

В ВОЗ сообщили, что число стран, где выявлены различные подвиды «омикрон-штамма» коронавируса, растет, передает РИА Новости.

По данным организации, три подвида «Омикрона» – BA.4, BA.5 и BA.2.12.1 –приобрели несколько дополнительных мутаций, которые могут повлиять на их характеристики.

Согласно информации международной базы данных геномов вирусов GISAID и отчетам региональных отделений ВОЗ и государств, растет число случаев и число стран, сообщающих об обнаружении этих трех вариантов.

Также, по данным ВОЗ, число новых случаев заболевания коронавирусом продолжает снижаться.

За неделю с 25 апреля по 1 мая количество заражений во всем мире уменьшилось на 17%, а число смертей снизилось на 3% по сравнению с предыдущей неделей.

По состоянию на 1 мая 2022 года во всем мире было зарегистрировано более 500 миллионов подтвержденных случаев заражений и свыше шести миллионов смертей от коронавируса.