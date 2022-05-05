«Реал» и «Ливерпуль» встретятся третий раз в финале Лиге Чемпионов

Впервые «Реал» и «Ливерпуль» сошлись в решающем поединке 1981 года, когда «красные» одержали победу со счетом 1:0. Затем вторая финальная встреча команд прошла в 2018 году, тогда сильнее был «Реал» — 3:1.

Стоит отметить, что после поражения от «Ливерпуля» в 1981 году «галактикос» выходил в финал семь раз и во всех случаях становился победителем.

Для наставника испанцев Карло Анчелотти это пятый финал в его карьере. Ранее он добирался до этой стадии в 2003, 2005, 2007 годах с «Миланом» и в 2014 году – с «Реалом».

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