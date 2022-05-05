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Законодательство РК
10:12 05.05.2022

Депутат Жанболат Жоргенбаев принес присягу в Сенате

Парламент, Сенат, депутат Фото: Zakon.kz
Депутат Сената от Алматинской области Жанболат Жоргенбаев принес присягу, передает корреспондент Zakon.kz.
Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость РК, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата.Депутат Жанболат Жоргенбаев

Жанболата Жоргенбаева избрали в состав постоянного Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Айша Тулеубекова
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