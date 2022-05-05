Депутат Жанболат Жоргенбаев принес присягу в Сенате

Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость РК, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата. Депутат Жанболат Жоргенбаев

Жанболата Жоргенбаева избрали в состав постоянного Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.