10:12 05.05.2022
Депутат Жанболат Жоргенбаев принес присягу в Сенате
Фото: Zakon.kz
Депутат Сената от Алматинской области Жанболат Жоргенбаев принес присягу, передает корреспондент Zakon.kz.
Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость РК, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата.Депутат Жанболат Жоргенбаев
Жанболата Жоргенбаева избрали в состав постоянного Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.