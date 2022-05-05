Выгодные вложения в инвестиции предлагала мошенница в Алматы

Как установили полицейские, с одного клиента она получала от 7 до 20 млн тенге.

Гр. А. обманывала людей, обещая им приумножить денежные средства в двукратном размере при вложении инвестиций в мнимую зарубежную компанию. После получения денежных средств женщина скрывалась. Начальник Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мошенницу задержали.