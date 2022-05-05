15:27 05.05.2022
Выгодные вложения в инвестиции предлагала мошенница в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы 26-летняя женщина предлагала выгодные вложения в инвестиции. На данный момент зарегистрировано 10 фактов обмана, передает Zakon.kz.
Как установили полицейские, с одного клиента она получала от 7 до 20 млн тенге.
Гр. А. обманывала людей, обещая им приумножить денежные средства в двукратном размере при вложении инвестиций в мнимую зарубежную компанию. После получения денежных средств женщина скрывалась. Начальник Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мошенницу задержали.