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15:27 05.05.2022

Выгодные вложения в инвестиции предлагала мошенница в Алматы

Мошенничество, вложения, мошенница Фото: Zakon.kz
В Алматы 26-летняя женщина предлагала выгодные вложения в инвестиции. На данный момент зарегистрировано 10 фактов обмана, передает Zakon.kz.

Как установили полицейские, с одного клиента она получала от 7 до 20 млн тенге.

Гр. А. обманывала людей, обещая им приумножить денежные средства в двукратном размере при вложении инвестиций в мнимую зарубежную компанию. После получения денежных средств женщина скрывалась. Начальник Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мошенницу задержали.

Анастасия Стативкина
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