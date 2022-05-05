ForteBank: в банковском секторе Казахстана происходят значительные структурные изменения

Клиенты дочерних российских банков, в отношении которых были применены международные санкции, переходят в казахстанские банки, и существенная часть этих клиентов выбирает Forte. Однако у нас очень принципиальная политика насчет комплаенс. Мы сразу решили, что не станем офшорным банком для России и не будем инструментом обхода санкций для российских предприятий. Но мы открыты для всех клиентов, которые имеют экономические связи с Казахстаном. Председатель правления ForteBank Рейнис Рубенис

Фото: ForteBank

По словам Рубениса, несмотря на резко возросший поток клиентов, все заявки оперативно обрабатываются, а счета открываются. В 2021 году ForteBank довел уровень автоматизации процессов по обслуживанию бизнеса до 100%. В частности, за счет выпуска нового интернет-банкинга ForteBusiness и мобильного приложения.

Фото: ForteBank

Как рассказала заместитель председателя правления Шолпан Нурумбет, курирующая сектор МСБ, авторизация в приложении занимает всего пять минут. А уникальность его в том, что онлайн можно завести карту, открыть счет в четырех валютах, получить данные о наличии лицензии, проверить статус компании во всех государственных органах и налоговые задолженности. По итогам I квартала текущего года более 70% новых счетов ИП и ТОО были открыты онлайн.

Такая же доля карт была получена в розничном сегменте через мобильное приложение.

Мы делаем акцент на то, чтобы клиенты могли получать все услуги и сервисы через приложение без посещения отделения. Если в прошлом году упор был сделан на получение карт, обслуживание, то в этом году мы оцифровали кредитные процессы. К примеру, на вчерашний день 20% наших выдач были без посещения отделения. И мы ожидаем, что доля таких цифровых кредитов будет с каждым днем расти. Заместитель председателя правления ForteBank Бекжан Пирматов, курирующий блок розничного банкинга

Кредитный и депозитный портфели в корпоративном сегменте банка за I квартал текущего года выросли до 256 млрд и 822 млрд тенге, рост составил порядка 34% и 22%. Но, прежде чем заключать договоры с новыми клиентами, ForteBank проверяет их деятельность и платежеспособность.

Начало 2022 года ознаменовало для всего банковского сектора существенный рост неопределенностей и рисков, связанных как с внешними геополитическими факторами, так и с трансформациями, произошедшими внутри страны. В данной связи банк стал более консервативным и настороженным в осуществлении инвестиций и предоставлении финансирования. Произошедший прирост размера ссудного портфеля обусловлен финансированием компаний из числа наиболее финансово стабильных предприятий страны, – добавил заместитель председателя правления Айдын Ауезканов, курирующий корпоративный сегмент.

Стоит отметить, что устойчивая капитализация, прибыльность и ликвидность ForteBank были в очередной раз подтверждены 12 апреля международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service.

Фото: ForteBank

Мы значительно улучшили свои показатели по качеству активов. В 2021 году они выросли на 15%, а уже за I квартал 2022 года – еще на 7%. В начале апреля у нас прошло общее собрание акционеров, на котором была утверждена финансовая отчетность банка, и наши акционеры приняли решение не распределять чистую прибыль банка за 2021 год и оставить ее в распоряжении банка. Это является сигналом о том, что устойчивость банка усилилась, – отметила первый заместитель председателя правления ForteBank Алия Дыканбаева.

Фото: ForteBank

ForteBank входит в пятерку крупнейших банков Казахстана и является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны. У банка 20 филиалов и 85 отделений. Банк неоднократно получал награды от ведущих международных издательств. Так, за последние 12 месяцев ForteBank признавался лучшим банком Казахстана по версии Euromoney, Asiamoney и Global Finance.

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