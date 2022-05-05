Поправки в Основной закон имеют для нашей страны судьбоносное значение – Токаев

Как известно, в недавнем Послании народу я выдвинул масштабную программу политической модернизации. Она всесторонне обсуждалась в обществе, средствах массовой информации. Свои оценки высказали эксперты и гражданские активисты. Все предложения получили широкую поддержку. Обозначенные в Послании инициативы направлены на коренное преобразование нашей политической системы. Они исходили из многолетнего запроса граждан на расширение участия в управлении государством и глубинную демократизацию политических процессов. Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, для их эффективной реализации потребовалось внесение изменений и дополнений в Конституцию.

Для подготовки проекта изменений в Основной закон по моему поручению была создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли видные ученые-правоведы, опытные эксперты, представители уполномоченных органов. После детального рассмотрения всех новелл проект поправок был направлен в Конституционный совет. И данный орган дал свое заключение о его соответствии положениям Конституции. Теперь мы вышли на финишную прямую реализации конституционной реформы. Касым-Жомарт Токаев

Президент заявил, что поправки в Основной закон имеют для нашей страны, по сути, судьбоносное значение. Изменения затронут треть статей Конституции.

Говоря прямо, наша Конституция получит совершенно новое измерение. Поэтому я предложил вынести этот вопрос на республиканский референдум, ведь такие масштабные изменения должны осуществляться на основе всенародного волеизъявления. Во всем прогрессивном мире плебисцит является одной из наиболее наглядных и очевидных форм прямого народовластия. Однако в Казахстане этот эффективный институт демократии не был задействован в полной мере. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что после референдума, проведенного 27 лет назад, когда была принята действующая Конституция, все последующие конституционные реформы получали одобрение в Парламенте.

В принципе, это легитимная практика. Но я твердо убежден, что на новом этапе развития, строя Новый Казахстан, мы должны всенародно принимать такие судьбоносные для нашей страны решения. Поэтому сегодня мною подписан указ о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам. Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана.

Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели. Поправки призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов. Касым-Жомарт Токаев

По мнению президента, внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей.

В свою очередь, введение полностью мажоритарной системы выборов депутатов районных и городских маслихатов откроет возможность для граждан более эффективно влиять на жизнь в регионах. В новой редакции Конституции планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений. Появится запрет для ближайших родственников президента занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе. Камсым-Жомарт Токаев

Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу.

Создание Конституционного суда, закрепление статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, безоговорочный запрет смертной казни – все эти шаги направлены на всестороннее соблюдение прав и свобод граждан.

Предстоящая конституционная реформа ознаменует новый этап в развитии нашей страны. Уважаемые соотечественники! Вместе мы построим Новый Казахстан, Справедливый Казахстан! В нашем государстве будут защищаться права каждого гражданина. Все будут иметь равные возможности. Каждый в зависимости от своих способностей и умений сможет добиться успеха и найти свое место в обществе. Произойдет обновление общественных и индивидуальных ценностей. Мы усовершенствуем государственную систему, обеспечим конструктивный диалог между обществом и властью. Таким образом, мы построим Вторую Республику. Касым-Жомарт Токаев

Для успешной реализации этих задач и необходима конституционная реформа.

Особенность нынешней реформы заключается не в усилении полномочий президента, а в совершенствовании, модернизации и укреплении государства. Призываю всех принять активное участие в референдуме во имя будущего нашей страны, во имя будущих поколений! Уверен, вы поддержите все инициативы, исходящие из наших национальных интересов. Светлое будущее нашей страны – в наших руках! В единстве – наша сила! – сказал глава государства.