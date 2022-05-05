Казахстанский народ сможет самостоятельно определить будущее своей страны – эксперт

Эксперт отметил, что в своем обращении глава государства очень четко объяснил важность предстоящей конституционной реформы. Вместе с этим объявлена дата проведения референдума, которая должна создать нормативную основу нового общества и Нового Казахстана. Тимур Джумурбаев уверен, что предоставленная населению возможность определять образ своей страны является ярким доказательством приверженности президента принципам справедливости и взаимного уважения.

Страна переходит к новой политической модели, где значительно будет усилен институт парламентаризма и местных маслихатов. Это значит, что общество через избранных депутатов сможет влиять на принятие решений. В целом новый проект Конституции в значительной мере расширяет права человека, вместе с этим выстраивает хорошие инструменты взаимодействия с обществом. Председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев

Как известно, к разработке и обсуждению конституционных поправок были привлечены ведущие юристы и эксперты. По мнению общественного деятеля, это говорит о продуманности проводимой реформы. Вместе с этим, изменения созрели именно в среде широкого общественного обсуждения.

Форма принятия поправок в Конституцию выбрана в духе Нового Казахстана. Думаю, 5 июня народ сможет самостоятельно определить будущее своей страны. По большому счету, в этот день мы будем голосовать за Новый Казахстан, выступая сопричастными к этому процессу. Тимур Джумурбаев

Президент Касым-Жомарт Токаев последовательно проводит свои политические реформы, которые в настоящее время очень нужны нашему государству, отмечает эксперт. Распределение властных полномочий и усиление законодательных, представительных органов власти будет способствовать повышению запаса прочности страны, особенно в условиях геополитической турбулентности. Говоря об этом, эксперт отметил, что изменения в Основном законе смогут автоматизировать многие политические процессы, а в перспективе воспитать достойную плеяду управленцев новой формации.