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Законодательство РК
22:02 05.05.2022

70 человек эвакуировали во время пожара в многоэтажном доме в Актобе

дом Фото: скриншот
Три балкона горели в девятиэтажном доме по проспекту Абулхаир хана. Пожару присвоили ранг вызова №2, был организован штаб пожаротушения, передает Zakon.kz.

ЧП произошло 5 мая в 16:48.

Задействованными силами и средствами в количестве 52 человек и 10 единиц техники пожар полностью потушен за 20 минут на площади 50 кв. м. По лестничному маршу эвакуировано 60 человек. Также с помощью пожарной автолестницы спасено 10 человек. Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Причина пожара устанавливается.

Елена Беляева
Актобе
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