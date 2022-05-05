23:16 05.05.2022
Три сотрудника столичного детсада уволены из-за грубого обращения с ребенком
Фото: Zakon.kz
Должностей лишились два воспитателя и исполняющая обязанности заведующей. Их наказали после того, как четырехлетнего ребенка насильно заперли в каморке возле спортзала, передает Zakon.kz.
По словам матери, закрыл ребенка в каморке возле спортзала воспитатель по физкультуре, сообщает КТК. Девочка плакала, но никто якобы не реагировал. Ребенок состоит на учете у невропатолога после длительного лечения и реабилитации. Женщина говорит, что сотрудники детского сада знали об этом.
Дети все слышали, как она стучалась и плакала. Никто не пожалел моего ребенка, никто не пожалел. Говорит: «Мама, я описалась. Он меня закрыл в комнате, я испугалась. Меня так трясло, я кричала, орала, а он мне двери не открывал». Мать пострадавшей девочки Айнур Абдрахманова
В дошкольном учреждении заявили, что сделали выговор воспитателю, хотя вину его отрицают. Дело дошло до Управления образования, где, изучив видео с камер наблюдения, признали факт грубого обращения с ребенком. В итоге методиста, воспитателя группы и учителя физкультуры уволили по статье.
Мы провели внеочередное собрание с педагогами и сделали решение, что строгий выговор дать инструктору по физической культуре. Потому что написано заявление, что именно касаемо физрука, заведующего, методиста, воспитателя, нянечки должны приниматься меры. А что нам как бы делать? Мы свое отстаиваем. Физрук ни за что получил выговор. Методист Кундыз Кошен